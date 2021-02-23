Россия готова пересмотреть свою позицию по выходу из Договора по открытому небу
Москва готова пересмотреть свою позицию по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) в том случае, если Вашингтон решит полностью вернуться в ДОН, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Россия, как и прежде, остается приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области. В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в Договор по открытому небу, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию», — приводятся его слова на странице российского МИДа в Facebook.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
15 января МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Там пояснили, что выход США из договора 22 ноября 2020 г. существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности. В конце мая уже бывший президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из договора. Поводом для такого решения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения со стороны России.