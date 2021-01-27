Песков оценил возможность возвращения в Договор по открытому небу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возвращение России в Договор по открытому небу возможным в случае готовности США продолжить диалог в этой сфере.
На вопрос, обсуждалось ли возвращение в Договор по открытому небу, представитель Кремля напомнил, что после того как США приняли решение выйти из этого договора, Россия искала пути и возможности остаться в этом договоре.
«Однако эти поиски не увенчались результатом. И переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. И в этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с этим есть еще временной лаг и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть», — сказал Песков журналистам.
В состоявшемся накануне разговоре Путина и президента США Джо Байдена, по словам пресс-секретаря российского лидера, времени для детального обсуждения этого вопроса не было. Но, при этом, «было отмечено, что можно продолжить разговор по Договору по открытому небу тоже», отметил он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
15 января МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Там пояснили, что выход США из договора 22 ноября 2020 г. существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности. В конце мая уже бывший президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из договора. Поводом для такого решения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения со стороны России.