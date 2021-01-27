Песков оценил возможность возвращения в Договор по открытому небу

«Однако эти поиски не увенчались результатом. И переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. И в этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с этим есть еще временной лаг и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть», — сказал Песков журналистам.