Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходит из договора. Поводом для выхода из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. Объясняя это решение, госсекретарь США Майк Помпео и другие официальные лица, помимо повторения прежних претензий к России, сообщили, что полеты использовались для разведки целей потенциальных ударов по критически важной инфраструктуре США неядерным оружием. Кроме того, как сообщила The New York Times накануне заявления Трампа, президенту США не понравилось, что российский самолет в ходе одного из полетов пролетел рядом с его частной резиденцией.