Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу

Россия объявила о выходе из Договора по открытому небуТакое решение Москва объяснила действиями США
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает МИД.
«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОНа», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В МИДе отметили, что выход США из договора 22 ноября прошлого года существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.
«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — подчеркнули в ведомстве.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходит из договора. Поводом для выхода из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. Объясняя это решение, госсекретарь США Майк Помпео и другие официальные лица, помимо повторения прежних претензий к России, сообщили, что полеты использовались для разведки целей потенциальных ударов по критически важной инфраструктуре США неядерным оружием. Кроме того, как сообщила The New York Times накануне заявления Трампа, президенту США не понравилось, что российский самолет в ходе одного из полетов пролетел рядом с его частной резиденцией.
В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров в ноябре 2020 г. говорил, что Москва готова оставаться участником договора при условии, что остальные партнеры будут соблюдать требования документа. Тогда министр назвал поведение западных коллег «не всегда джентльменским», но подчеркнул: Россия готова еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран.