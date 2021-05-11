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Су-30 перехватил два истребителя ВВС Франции над Черным морем

Ведомости

Истребитель Су-30 ВКС России не допустил нарушения государственной границы России над Черным морем двумя истребителями Mirage 2000 и самолетом-заправщиком ВВС Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

По данным военных, средства наблюдения ПВО зафиксировали над нейтральными водами Черного моря три неопознанные цели, приближающиеся к государственной границе, на перехват был поднят Су-30. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря. Нарушения государственной границы не допущено», — рассказали в пресс-службе.

Российские военные заверили, что полет истребителя Су-30 выполнялся при строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.

Ранее авиация НАТО усиливала свою активность у границ России в конце марта, в свою очередь, российские военные самолеты также стали чаще выполнять задачи в непосредственной близости от воздушных границ альянса. Так, только 29 марта самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух на перехват российских воздушных судов, в том числе стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Ранее по теме: Самолеты НАТО 10 раз за день поднимались на перехват воздушных судов РФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных