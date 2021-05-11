Су-30 перехватил два истребителя ВВС Франции над Черным морем
Истребитель Су-30 ВКС России не допустил нарушения государственной границы России над Черным морем двумя истребителями Mirage 2000 и самолетом-заправщиком ВВС Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
По данным военных, средства наблюдения ПВО зафиксировали над нейтральными водами Черного моря три неопознанные цели, приближающиеся к государственной границе, на перехват был поднят Су-30. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря. Нарушения государственной границы не допущено», — рассказали в пресс-службе.
Российские военные заверили, что полет истребителя Су-30 выполнялся при строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.
Ранее авиация НАТО усиливала свою активность у границ России в конце марта, в свою очередь, российские военные самолеты также стали чаще выполнять задачи в непосредственной близости от воздушных границ альянса. Так, только 29 марта самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух на перехват российских воздушных судов, в том числе стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.