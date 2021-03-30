Самолеты НАТО 10 раз за день поднимались на перехват воздушных судов РФ
Самолеты военного альянса НАТО 29 марта 10 раз поднимались в воздух на перехват российских воздушных судов, сообщает пресс-служба альянса.
«Всего самолеты НАТО перехватили шесть различных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства альянса менее чем за шесть часов», — говорится в сообщении НАТО.
Речь идет, как отметили в альянсе, о «необычном пике полетов» российских бомбардировщиков и истребителей в небе над Северной Атлантикой, Северным, Черным и Балтийским морями.
В частности, у норвежского побережья силы НАТО перехватили два российских бомбардировщика Ту-95. Позже норвежские истребители поднимались на перехват еще двух бомбардировщиков Ту-160.
Радары НАТО также обнаружили три российских военных самолета вблизи воздушного пространства союзников над Черным морем. В небо поднялись турецкие, румынские и болгарские истребители. Помимо этого, итальянский истребитель перехватил Ил-38 в сопровождении истребителей над Балтийским морем.
«Российские военные самолеты часто не передают код транспондера с указанием их положения и высоты, не подают план полета или не общаются с авиадиспетчерами, создавая потенциальный риск для гражданских авиалайнеров», — подчеркнули в альянсе.