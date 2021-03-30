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Самолеты НАТО 10 раз за день поднимались на перехват воздушных судов РФ

Ведомости

Самолеты военного альянса НАТО 29 марта 10 раз поднимались в воздух на перехват российских воздушных судов, сообщает пресс-служба альянса.

«Всего самолеты НАТО перехватили шесть различных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства альянса менее чем за шесть часов», — говорится в сообщении НАТО.

Речь идет, как отметили в альянсе, о «необычном пике полетов» российских бомбардировщиков и истребителей в небе над Северной Атлантикой, Северным, Черным и Балтийским морями.

В частности, у норвежского побережья силы НАТО перехватили два российских бомбардировщика Ту-95. Позже норвежские истребители поднимались на перехват еще двух бомбардировщиков Ту-160.

Радары НАТО также обнаружили три российских военных самолета вблизи воздушного пространства союзников над Черным морем. В небо поднялись турецкие, румынские и болгарские истребители. Помимо этого, итальянский истребитель перехватил Ил-38 в сопровождении истребителей над Балтийским морем.

«Российские военные самолеты часто не передают код транспондера с указанием их положения и высоты, не подают план полета или не общаются с авиадиспетчерами, создавая потенциальный риск для гражданских авиалайнеров», — подчеркнули в альянсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных