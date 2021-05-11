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Зеленский заявил об уменьшении числа обстрелов в Донбассе

Ведомости

Прицельные снайперские выстрелы в Донбассе почти прекратились, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью украинским телеканалам, передает пресс-служба его офиса.

«Почти прекратились прицельные снайперские выстрелы, их действительно стало очень мало. А именно из-за снайперского огня было более 30 жертв только с начала этого года», – сказал Зеленский. Благодаря совместным усилиям Украины и международных партнеров наблюдается уменьшение количества случаев нарушения режима тишины. При этом «провокации» со стороны «противника» не прекратились, отметил президент.

По его словам, Россия отвела с территории Крыма 3500 военных, поэтому угроза обострения ситуации остается. «Что касается контингента и техники на границах Украины и России – мы уменьшения там не фиксируем. Увеличения тоже не фиксируем. Очень медленно они отходят назад», – подчеркнул Зеленский.

Он также заметил, что вероятность эскалации конфликта в Донбассе за последний месяц снизилась, но «никто ничего не может гарантировать, ведь в 2014 г. никто совершенно не ожидал таких шагов со стороны России». «Будем верить в то, что полномасштабной войны точно не будет», – резюмировал президент.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. Позже Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. В конце апреля российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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