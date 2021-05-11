Зеленский заявил об уменьшении числа обстрелов в Донбассе
Прицельные снайперские выстрелы в Донбассе почти прекратились, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью украинским телеканалам, передает пресс-служба его офиса.
«Почти прекратились прицельные снайперские выстрелы, их действительно стало очень мало. А именно из-за снайперского огня было более 30 жертв только с начала этого года», – сказал Зеленский. Благодаря совместным усилиям Украины и международных партнеров наблюдается уменьшение количества случаев нарушения режима тишины. При этом «провокации» со стороны «противника» не прекратились, отметил президент.
По его словам, Россия отвела с территории Крыма 3500 военных, поэтому угроза обострения ситуации остается. «Что касается контингента и техники на границах Украины и России – мы уменьшения там не фиксируем. Увеличения тоже не фиксируем. Очень медленно они отходят назад», – подчеркнул Зеленский.
Он также заметил, что вероятность эскалации конфликта в Донбассе за последний месяц снизилась, но «никто ничего не может гарантировать, ведь в 2014 г. никто совершенно не ожидал таких шагов со стороны России». «Будем верить в то, что полномасштабной войны точно не будет», – резюмировал президент.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. Позже Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. В конце апреля российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.