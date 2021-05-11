Зеленский заявил об уменьшении числа обстрелов в Донбассе

«Почти прекратились прицельные снайперские выстрелы, их действительно стало очень мало. А именно из-за снайперского огня было более 30 жертв только с начала этого года», – сказал Зеленский. Благодаря совместным усилиям Украины и международных партнеров наблюдается уменьшение количества случаев нарушения режима тишины. При этом «провокации» со стороны «противника» не прекратились, отметил президент.