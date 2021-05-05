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Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

Ведомости

Украина обустроила на границе с Россией около 400 км противотанковых рвов и 100 км металлического забора, заявил в интервью РБК-Украина глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко.

«За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора», — сказал Дейнеко. Инженерное обустройство границы завершается в районе Харьковской области и продолжается в районе Черниговской области. В прошлом году был обустроен один участок в Луганской области. Проводятся проектно-изыскательские работы в Сумской области, рассказал он.

Глава погранслужбы отметил, что инженерное обустройство должно на 100% обеспечивать контроль за линией государственной границы. Передвижения российских войск возле границы с Украиной он назвал «очередным элементом гибридной войны». «На мой взгляд, эти учения были использованы РФ именно для демонстрации силы Украине, оказания давления на военно-политическое руководство нашего государства и, конечно, на наших международных партнеров, которые активно поддерживают Украину на ее пути к миру», — подчеркнул он.

Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Ранее по теме: Шойгу назвал недопустимыми предупреждения о последствиях учений в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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