Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией

Глава погранслужбы отметил, что инженерное обустройство должно на 100% обеспечивать контроль за линией государственной границы. Передвижения российских войск возле границы с Украиной он назвал «очередным элементом гибридной войны». «На мой взгляд, эти учения были использованы РФ именно для демонстрации силы Украине, оказания давления на военно-политическое руководство нашего государства и, конечно, на наших международных партнеров, которые активно поддерживают Украину на ее пути к миру», — подчеркнул он.