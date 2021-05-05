Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией
Украина обустроила на границе с Россией около 400 км противотанковых рвов и 100 км металлического забора, заявил в интервью РБК-Украина глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко.
«За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора», — сказал Дейнеко. Инженерное обустройство границы завершается в районе Харьковской области и продолжается в районе Черниговской области. В прошлом году был обустроен один участок в Луганской области. Проводятся проектно-изыскательские работы в Сумской области, рассказал он.
Глава погранслужбы отметил, что инженерное обустройство должно на 100% обеспечивать контроль за линией государственной границы. Передвижения российских войск возле границы с Украиной он назвал «очередным элементом гибридной войны». «На мой взгляд, эти учения были использованы РФ именно для демонстрации силы Украине, оказания давления на военно-политическое руководство нашего государства и, конечно, на наших международных партнеров, которые активно поддерживают Украину на ее пути к миру», — подчеркнул он.
Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации.