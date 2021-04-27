Шойгу назвал недопустимыми предупреждения о последствиях учений в России

Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. 22 апреля Шойгу заявил о полном достижении целей внезапной проверки российских войск, которые продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.