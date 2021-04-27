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Шойгу назвал недопустимыми предупреждения о последствиях учений в России

Ведомости

Предупреждения о последствиях военной активности России на своей территории недопустимы, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе.

«Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — сказал Шойгу, слова которого передает пресс-служба Минобороны.

Так министр прокомментировал заявления ряда западных политиков о том, что Россия вернула задействованные в маневрах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации якобы под внешним давлением и для маскировки истинных намерений Москвы.

Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. 22 апреля Шойгу заявил о полном достижении целей внезапной проверки российских войск, которые продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. 

Ранее по теме: Минобороны начало возвращать из Крыма участвовавшие в учениях войска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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