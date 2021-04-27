Шойгу назвал недопустимыми предупреждения о последствиях учений в России
Предупреждения о последствиях военной активности России на своей территории недопустимы, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе.
«Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — сказал Шойгу, слова которого передает пресс-служба Минобороны.
Так министр прокомментировал заявления ряда западных политиков о том, что Россия вернула задействованные в маневрах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации якобы под внешним давлением и для маскировки истинных намерений Москвы.
Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. 22 апреля Шойгу заявил о полном достижении целей внезапной проверки российских войск, которые продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.