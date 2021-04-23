Минобороны начало возвращать из Крыма участвовавшие в учениях войска
Минобороны России начало возвращать в пункты дислокации войска, задействованные в учениях на юге страны, сообщили в ведомстве.
«В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.
В частности, войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты), принимавшие участие в учениях в Крыму, отправились на железнодорожную станцию в Феодосии, а бригада управления общевойскового объединения Южного военного округа погрузила технику и вооружение на железнодорожной станции в Керчи, отметили в ведомстве.
22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения межвидовых учений в Крыму заявил, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью»: «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны». В связи с этим он принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.
Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границе с Украиной. Наращивание войск происходило на фоне обострения ситуации в Донбассе, где участились обстрелы на линии разграничения.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что там размещены свыше 150 000 российских военных. По мнению Евросоюза, это развертывание сил России является крупнейшим в истории. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».