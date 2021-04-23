Минобороны начало возвращать из Крыма участвовавшие в учениях войска

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что там размещены свыше 150 000 российских военных. По мнению Евросоюза, это развертывание сил России является крупнейшим в истории. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».