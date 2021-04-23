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Минобороны начало возвращать из Крыма участвовавшие в учениях войска

Ведомости

Минобороны России начало возвращать в пункты дислокации войска, задействованные в учениях на юге страны, сообщили в ведомстве.

«В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

В частности, войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты), принимавшие участие в учениях в Крыму, отправились на железнодорожную станцию в Феодосии, а бригада управления общевойскового объединения Южного военного округа погрузила технику и вооружение на железнодорожной станции в Керчи, отметили в ведомстве.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения межвидовых учений в Крыму заявил, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью»: «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны». В связи с этим он принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. 

Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границе с Украиной. Наращивание войск происходило на фоне обострения ситуации в Донбассе, где участились обстрелы на линии разграничения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что там размещены свыше 150 000 российских военных. По мнению Евросоюза, это развертывание сил России является крупнейшим в истории. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».

Ранее по теме: Сергей Шойгу объявил об окончании учений на западе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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