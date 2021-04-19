Боррель заявил о 150 000 российских военных на границе с Украиной

Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы. В то же время он добавил, что Украина сейчас «превращается в потенциально очень нестабильный регион», а в таких условиях любая страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.