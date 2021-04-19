Боррель заявил о 150 000 российских военных на границе с Украиной
На границе с Украиной размещены свыше 150 000 российских военных, Евросоюз считает развертывание сил РФ крупнейшим в истории, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
«Более 150 000 российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации. Я не могу сказать, откуда эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Жертвами обстрелов украинских силовиков стали несколько жителей Донбасса, включая ребенка.
Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстановку на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика развития ситуации и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий.
Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы. В то же время он добавил, что Украина сейчас «превращается в потенциально очень нестабильный регион», а в таких условиях любая страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.