В Кремле ответили на обеспокоенность США ситуацией на границе России и Украины

«Все обеспокоенности кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России мы считаем безосновательными», — сказал Песков. По его словам, деэскалация на территории Украины может произойти «только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий». Песков добавил, что Вашингтон может использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить власти Украины отказаться от провокационных действий.