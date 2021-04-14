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В Кремле ответили на обеспокоенность США ситуацией на границе России и Украины

Ведомости

Обеспокоенность властей любой страны перемещением российских войск по территории России не имеет оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все обеспокоенности кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России мы считаем безосновательными», — сказал Песков. По его словам, деэскалация на территории Украины может произойти «только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий». Песков добавил, что Вашингтон может использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить власти Украины отказаться от провокационных действий.

Ранее чиновники администрации президента США Джо Байдена неоднократно заявляли об обеспокоенности перемещениями российских войск на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, а российские войска будут находиться вблизи границ Украины столько, сколько военное руководство РФ посчитает нужным.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.

Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Ранее по теме: Российская сторона не дала подробных пояснений о переброске войск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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