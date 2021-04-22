Сергей Шойгу объявил об окончании учений на западе

Во время посещения межвидовых учений в Крыму 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью»: «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах» (цитата по сообщению Минобороны). О проведении контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения войск Шойгу заявил 6 апреля на фоне многочисленных сообщений в СМИ и соцсетях о переброске войск к границам Украины, при этом центральным мероприятием проверок были названы учения в Восточном военном округе. 13 апреля Шойгу заявил, что в ходе этих проверок на запад были переброшены две армии и три дивизии воздушно-десантных войск.