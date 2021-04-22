Сергей Шойгу объявил об окончании учений на западе

Сергей Шойгу объявил об окончании учений на западеНо приказал оставить часть техники и следить за НАТО
Во время посещения межвидовых учений в Крыму 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью»: «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах» (цитата по сообщению Минобороны). О проведении контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения войск Шойгу заявил 6 апреля на фоне многочисленных сообщений в СМИ и соцсетях о переброске войск к границам Украины, при этом центральным мероприятием проверок были названы учения в Восточном военном округе. 13 апреля Шойгу заявил, что в ходе этих проверок на запад были переброшены две армии и три дивизии воздушно-десантных войск.
22 апреля министр обороны приказал отвести эти войска к местам постоянной дислокации – по его словам, речь шла о 58-й армии Южного военного округа (штаб во Владикавказе) и 41-й армии Центрального военного округа (штаб в Новосибирске), а также 7-й (Новороссийск), 76-й (Псков) гвардейских десантно-штурмовых дивизиях и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново). При этом соединения 41-й армии, прибывшие на полигон Погоново в Воронежской области, должны будут оставить свою технику на этом полигоне под охраной до сентября, когда ожидается начало стратегических учений «Запад-21».