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Сергей Шойгу объявил об окончании учений на западе

Но приказал оставить часть техники и следить за НАТО
Алексей Никольский
О скором завершении проверок Вооруженных сил министр обороны заявил в ходе учений в Крыму /Пресс-служба Минобороны

Во время посещения межвидовых учений в Крыму 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью»: «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах» (цитата по сообщению Минобороны). О проведении контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения войск Шойгу заявил 6 апреля на фоне многочисленных сообщений в СМИ и соцсетях о переброске войск к границам Украины, при этом центральным мероприятием проверок были названы учения в Восточном военном округе. 13 апреля Шойгу заявил, что в ходе этих проверок на запад были переброшены две армии и три дивизии воздушно-десантных войск.

22 апреля министр обороны приказал отвести эти войска к местам постоянной дислокации – по его словам, речь шла о 58-й армии Южного военного округа (штаб во Владикавказе) и 41-й армии Центрального военного округа (штаб в Новосибирске), а также 7-й (Новороссийск), 76-й (Псков) гвардейских десантно-штурмовых дивизиях и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново). При этом соединения 41-й армии, прибывшие на полигон Погоново в Воронежской области, должны будут оставить свою технику на этом полигоне под охраной до сентября, когда ожидается начало стратегических учений «Запад-21».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных