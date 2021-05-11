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Российский истребитель сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Ведомости

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Ранее сегодня российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря зафиксировали приближающуюся к госгранице России воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сказали в пресс-службе.

Северный флот подчеркнул, что нарушения государственной границы РФ не было допущено. После разворота иностранного военного самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в пресс-службе.

11 мая истребитель Су-30 ВКС не допустил нарушения государственной границы России над Черным морем двумя истребителями Mirage 2000 и самолетом-заправщиком ВВС Франции.

Авиация НАТО усиливала свою активность у границ России в конце марта, в свою очередь, российские военные самолеты также стали чаще выполнять задачи в непосредственной близости от воздушных границ альянса. Так, только 29 марта самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух на перехват российских воздушных судов, в том числе стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных