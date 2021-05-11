Российский истребитель сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Авиация НАТО усиливала свою активность у границ России в конце марта, в свою очередь, российские военные самолеты также стали чаще выполнять задачи в непосредственной близости от воздушных границ альянса. Так, только 29 марта самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух на перехват российских воздушных судов, в том числе стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.