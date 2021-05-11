Российский истребитель сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Ранее сегодня российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря зафиксировали приближающуюся к госгранице России воздушную цель.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сказали в пресс-службе.
Северный флот подчеркнул, что нарушения государственной границы РФ не было допущено. После разворота иностранного военного самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в пресс-службе.
11 мая истребитель Су-30 ВКС не допустил нарушения государственной границы России над Черным морем двумя истребителями Mirage 2000 и самолетом-заправщиком ВВС Франции.
Авиация НАТО усиливала свою активность у границ России в конце марта, в свою очередь, российские военные самолеты также стали чаще выполнять задачи в непосредственной близости от воздушных границ альянса. Так, только 29 марта самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух на перехват российских воздушных судов, в том числе стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.