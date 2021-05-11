Россия высылает помощника военного атташе Румынии

В Румынии обосновали свой шаг тем, что деятельность и действия указанного российского дипломата якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. Решение Бухареста было принято на фоне дипломатического скандала между Москвой и Прагой, в результате которого последняя выслала из Чехии 18 российских дипломатов, а первая в знак ответа — 20.