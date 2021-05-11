Россия высылает помощника военного атташе Румынии
Министерство иностранных дел (МИД) России объявило персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии в ответ на аналогичные меры со стороны Бухареста, сообщается на сайте ведомства.
«11 мая посол Румынии К. Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску», — говорится в заявлении.
Решение румынских властей об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе российского посольства в Бухаресте 26 апреля в МИД назвали «ничем не обоснованным». В связи с принятием ответных мер Илиеску должен покинуть Россию в течение 72 часов.
В Румынии обосновали свой шаг тем, что деятельность и действия указанного российского дипломата якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. Решение Бухареста было принято на фоне дипломатического скандала между Москвой и Прагой, в результате которого последняя выслала из Чехии 18 российских дипломатов, а первая в знак ответа — 20.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Россия причастность к инциденту отрицает.