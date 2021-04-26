Румыния объявила помощника военного атташе России персоной нон грата
Власти Румынии объявили помощника военного атташе российского посольства в Бухаресте персоной нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.
«МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Румынии.
«Деятельность и действия [дипломата] противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — добавили в МИДе.
20 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек рассказал о планах призвать партнеров по Евросоюзу и НАТО к высылке российских дипломатов, которые, по мнению чешских властей, могут быть «разведчиками».
После заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г. между Москвой и Прагой начался дипломатический конфликт. После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.
22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.