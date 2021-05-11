В ОПЗЖ назвали местью и расправой подозрение Медведчука в госизмене
Обыски у главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и члена политсовета Тараса Козака, а также выдвижение им подозрений в государственной измене являются местью и расправой, следует из заявления ОПЗЖ, опубликованного на сайте партии.
«Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти», – говорится в заявлении. Официальный Киев 9 мая убедился, что большинство украинцев поддерживает идеи партии — для них является священным подвиг братских народов, остановивших «поднимающий голову» на Украине фашизм, отметили в ОПЗЖ. Партия пообещала продолжить активную политическую деятельность, несмотря на произошедшее.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинские силовики провели обыски в доме Медведчука. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение Медведчуку и Козаку в «госизмене» и «покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму».
В конце марта троим участникам общественного движения «Украинский выбор – Право народа», лидером которого является Медведчук, предъявили обвинения в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины за участие в проведении крымского референдума.