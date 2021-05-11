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В ОПЗЖ назвали местью и расправой подозрение Медведчука в госизмене

Ведомости

Обыски у главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и члена политсовета Тараса Козака, а также выдвижение им подозрений в государственной измене являются местью и расправой, следует из заявления ОПЗЖ, опубликованного на сайте партии.

«Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти», – говорится в заявлении. Официальный Киев 9 мая убедился, что большинство украинцев поддерживает идеи партии — для них является священным подвиг братских народов, остановивших «поднимающий голову» на Украине фашизм, отметили в ОПЗЖ. Партия пообещала продолжить активную политическую деятельность, несмотря на произошедшее.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинские силовики провели обыски в доме Медведчука. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение Медведчуку и Козаку в «госизмене» и «покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму». 

В конце марта троим участникам общественного движения «Украинский выбор – Право народа», лидером которого является Медведчук, предъявили обвинения в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины за участие в проведении крымского референдума.

Ранее по теме: В доме Медведчука прошли обыски

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных