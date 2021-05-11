В ОПЗЖ назвали местью и расправой подозрение Медведчука в госизмене

«Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти», – говорится в заявлении. Официальный Киев 9 мая убедился, что большинство украинцев поддерживает идеи партии — для них является священным подвиг братских народов, остановивших «поднимающий голову» на Украине фашизм, отметили в ОПЗЖ. Партия пообещала продолжить активную политическую деятельность, несмотря на произошедшее.