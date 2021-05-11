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В доме Медведчука прошли обыски

Ведомости

Украинские силовики провели обыски в доме главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, рассказали украинскому изданию «Обозреватель» в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным издания, дом расположен в Киеве на улице Монтажников. Ранее об обысках сообщало издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники. По их данным, Медведчук с семьей живет в указанном доме в связи с капитальным ремонтом в Пуще-Водице.

Как рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, она подписала подозрение депутатам Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в «госизмене» и «покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму». По ее словам, место нахождения Медведчука установить не удалось.

«Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых. По результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, потому СБУ будет подавать ходатайство о взятии под стражу», — написала она.

Ранее сообщалось о предъявлении обвинения в госизмене троим участникам общественного движения «Украинский выбор – Право народа», лидером которого является Медведчук.

Ранее по теме: СБУ обвинила членов движения Медведчука в госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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