В доме Медведчука прошли обыски
Украинские силовики провели обыски в доме главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, рассказали украинскому изданию «Обозреватель» в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным издания, дом расположен в Киеве на улице Монтажников. Ранее об обысках сообщало издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники. По их данным, Медведчук с семьей живет в указанном доме в связи с капитальным ремонтом в Пуще-Водице.
Как рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, она подписала подозрение депутатам Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в «госизмене» и «покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму». По ее словам, место нахождения Медведчука установить не удалось.
«Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых. По результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, потому СБУ будет подавать ходатайство о взятии под стражу», — написала она.
Ранее сообщалось о предъявлении обвинения в госизмене троим участникам общественного движения «Украинский выбор – Право народа», лидером которого является Медведчук.