В доме Медведчука прошли обыски

«Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых. По результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, потому СБУ будет подавать ходатайство о взятии под стражу», — написала она.