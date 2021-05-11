СБУ заподозрила Медведчука в передаче секретных данных России

Кроме того, по версии украинских следователей, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе. На брифинге СБУ представила аудиозаписи разговоров, где обсуждались детали перерегистрации киевской компании «Новые проекты» на Россию и получения договоров и лицензий в соответствии с российским законодательством.