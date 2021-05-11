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СБУ заподозрила Медведчука в передаче секретных данных России

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в передаче российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, рассказал в ходе брифинга председатель СБУ Иван Баканов.

«Этот эпизод произошел в августе 2020 г. Господин Медведчук направил Козаку (Тарас Козак, народный депутат Украины от ОПЗЖ. — Прим. ред.), который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе, боевой подготовке. Информация предусматривалась для спецслужб Российской Федерации», — сказал он, его заявление приводится на странице СБУ в Facebook.

Кроме того, по версии украинских следователей, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе. На брифинге СБУ представила аудиозаписи разговоров, где обсуждались детали перерегистрации киевской компании «Новые проекты» на Россию и получения договоров и лицензий в соответствии с российским законодательством.

В СБУ резюмировали, что действия обоих депутатов привели к нанесению ущерба экономической безопасности Украины и «разграблению национальных ценностей», находящихся в Крыму. В итоге Медведчук и Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее СБУ сообщила об обысках в доме Медведчука. Действия против него и Козака в ОПЗЖ назвали местью и расправой.

Ранее по теме: В ОПЗЖ назвали местью и расправой подозрение Медведчука в госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных