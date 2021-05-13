Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

В Израиле заявили о подготовке наземной операции в секторе Газа

Ведомости

Израильские военные разрабатывают планы наземной операции в секторе Газа, откуда ведутся ракетные обстрелы израильской территории, и сегодня предоставят их политическому руководству страны. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, передает Times of Israel.

По его словам, к границам Газы уже переброшены несколько бригад, включая десантников, пехоту и бронетанковые подразделения. Приказа о начале наступления пока не поступало.

Сегодня Армия обороны Израиля заявила об уничтожении нескольких групп палестинских боевиков, вооруженных противотанковыми гранатометами, одна из которых накануне убила израильского военнослужащего к северу от сектора Газа. Кроме того, израильские ВВС нанесли ракетный удар и разрушили офис военной разведки ХАМАС в самой Газе, идут бомбежки других объектов в городе. Так, накануне авиаударом было уничтожено высотное здание, в котором находились офисы СМИ.

По данным Минздрава ХАМАС, с начала боевых действий в Газе погибли 83 человека, 17 из них — дети, а 487 получили ранения.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. Только 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Они упали на юго-западные территории страны — в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря, обстрелу подвергся также и международный аэропорт «Бен-Гурион, который из-за этого ограничил прием рейсов. Число жертв ракетных обстрелов с израильской стороны, не считая погибшего от пуска противотанковой ракеты военнослужащего, достигло двух.

Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен», включающая массированные удары по инфраструктуре, руководству и боевикам ХАМАС. Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, ее целью является нанесение существенного урона радикальной группировке «Хамас»

Ранее по теме: Тотальной зачистки Газы исключать нельзя

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных