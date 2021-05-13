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В Кремле опровергли данные о планах России по интеграции Донбасса

Ведомости

Россия не планировала и не планирует поглощать Восток Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз считает, что Россия хочет постепенно «де-факто интегрировать» самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — прокомментировал Песков публикацию издания.

Bloomberg отметил со ссылкой на документ ЕС, что организация властями России выборов в Донецке и выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных Украине территорий в Россию». В документе также предлагаются способы повысить устойчивость Украины к «российской агрессии».

Ранее по теме: Bloomberg: ЕС заподозрил Россию в попытке интегрировать восток Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных