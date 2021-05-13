В Кремле опровергли данные о планах России по интеграции Донбасса
Россия не планировала и не планирует поглощать Восток Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз считает, что Россия хочет постепенно «де-факто интегрировать» самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — прокомментировал Песков публикацию издания.
Bloomberg отметил со ссылкой на документ ЕС, что организация властями России выборов в Донецке и выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных Украине территорий в Россию». В документе также предлагаются способы повысить устойчивость Украины к «российской агрессии».