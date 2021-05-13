Песков назвал ерундой новые сообщения о «дворце Путина»

«Нет, я, честно говоря, и не слышал о каком-то материале ВВС. Что бы там ни было, это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», – сказал Песков журналистам.