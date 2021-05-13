Песков назвал ерундой новые сообщения о «дворце Путина»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения о «дворце», якобы принадлежащем Владимиру Путину. Так он ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с новым материалом BBC об этом объекте.
«Нет, я, честно говоря, и не слышал о каком-то материале ВВС. Что бы там ни было, это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», – сказал Песков журналистам.
В вышедшем 19 января на Youtube материале Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) его основатель Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит Путину. Сам президент позже заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи.
30 января предприниматель Аркадий Ротенберг заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что является бенефициаром данного проекта, который все еще находится на стадии строительства.