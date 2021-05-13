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Песков назвал ерундой новые сообщения о «дворце Путина»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения о «дворце», якобы принадлежащем Владимиру Путину. Так он ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с новым материалом BBC об этом объекте.

«Нет, я, честно говоря, и не слышал о каком-то материале ВВС. Что бы там ни было, это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», – сказал Песков журналистам.

В вышедшем 19 января на Youtube материале Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) его основатель Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит Путину. Сам президент позже заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи. 

30 января предприниматель Аркадий Ротенберг заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что является бенефициаром данного проекта, который все еще находится на стадии строительства.

Ранее по теме: Песков рассказал о влиянии фильма про «дворец» на рейтинг Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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