Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Более 120 экс-генералов США усомнились в психическом состоянии Байдена

Ведомости

Более 120 отставных американских генералов подписали открытое письмо, в котором выразили сомнения по поводу того, что психическое и физическое состояние главнокомандующего Вооруженными силами США, президента страны Джо Байдена позволяют ему принимать здравые решения в сфере национальной безопасности. Документ обнародован на портале Flag Officers 4 America.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен уметь быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, касающиеся жизни и здоровья, в любом месте, днем и ночью. Недавние решения руководства демократов о процедурах доступа к ядерному арсеналу посылают опасный сигнал национальной безопасности, поднимая вопрос о том, кто несет ответственность», — говорится в письме.

По мнению авторов обращения, сейчас США находятся в глубочайшей опасности с момента основания страны в 1776 г. Американцы же вынуждены сражаться «за свое выживание в конституционной республике». Экс-генералы указали на то, что администрация Байдена осуществляет «полномасштабное наступление» на конституционные права граждан, так как «в диктаторской манере» в обход конгресса подписала свыше 50 указов, отменив некоторые постановления администрации предыдущего главы государства Дональда Трампа.

Также авторы письма раскритиковали меры Байдена по контролю за действиями населения, в том числе жесткий локдаун, закрытие школ и предприятий, а также наблюдаемую ими цензуру. Бывшие военные подчеркнули, что граждане страны должны настоять на «финансово ответственном управлении», где внимание уделяется всем американцам, особенно среднему классу, «а не каким-либо особым интересам или экстремистским группам».

Наконец, экс-генералы постановили под сомнение легитимность выборов, в результате которых Байден пришел к власти. По их мнению, результаты голосования могли быть сфальсифицированы.

Президентские выборы в США состоялись в ноябре 2020 г. На них Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Дональд Трамп — 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января. 25 марта он заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Ранее по теме: Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных