Более 120 экс-генералов США усомнились в психическом состоянии Байдена

По мнению авторов обращения, сейчас США находятся в глубочайшей опасности с момента основания страны в 1776 г. Американцы же вынуждены сражаться «за свое выживание в конституционной республике». Экс-генералы указали на то, что администрация Байдена осуществляет «полномасштабное наступление» на конституционные права граждан, так как «в диктаторской манере» в обход конгресса подписала свыше 50 указов, отменив некоторые постановления администрации предыдущего главы государства Дональда Трампа.