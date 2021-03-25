Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден заявил о намерении бороться за переизбрание в 2024 г., передает ТАСС.
«Мой ответ — да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Байден добавил, что планирует участвовать в выборах вместе с вице-президентом Камалой Харрис. «Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер», — отметил глава Белого дома.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 г. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Дональд Трамп набрал 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена.