Путин в разговоре с Гутерришем выступил за увеличение роли ООН
Президент России Владимир Путин в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который находится с визитом в Москве, отметил уникальный характер организации и выступил за повышение ее роли в международных делах. Разговор прошел в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах, акцентировал уникальный характер этой структуры, призванной укреплять взаимодействие мирового сообщества по всем ключевым вопросам современности», — говорится в сообщении.
Стороны также подчеркнули важность наращивания коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, российская сторона подтвердила, что настроена на продолжение сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения этого заболевания.
Гутерриш прибыл с визитом в Москву 12 мая. В тот же день он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.