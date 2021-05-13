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Путин в разговоре с Гутерришем выступил за увеличение роли ООН

Ведомости

Президент России Владимир Путин в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который находится с визитом в Москве, отметил уникальный характер организации и выступил за повышение ее роли в международных делах. Разговор прошел в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах, акцентировал уникальный характер этой структуры, призванной укреплять взаимодействие мирового сообщества по всем ключевым вопросам современности», — говорится в сообщении.

Стороны также подчеркнули важность наращивания коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, российская сторона подтвердила, что настроена на продолжение сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения этого заболевания.

Гутерриш прибыл с визитом в Москву 12 мая. В тот же день он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее по теме: Генсек ООН предупредил о риске устойчивости коронавируса к вакцинам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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