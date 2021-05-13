Путин в разговоре с Гутерришем выступил за увеличение роли ООН

Стороны также подчеркнули важность наращивания коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, российская сторона подтвердила, что настроена на продолжение сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения этого заболевания.