Генсек ООН предупредил о риске устойчивости коронавируса к вакцинам

«То, что мы видим сегодня — это тотальный хаос. У нас есть страны, которые способны вакцинировать большое количество людей, а есть страны, которые не получили ни одной дозы. Ряд стран создали механизм под названием COVAX, который должен предоставить развивающимся странам вакцины для 20% их населения. Но этот механизм столкнулся как с финансовыми трудностями, так и с проблемами в поставках», — сказал Гутерриш.