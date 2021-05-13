Генсек ООН предупредил о риске устойчивости коронавируса к вакцинам

Генсек ООН предупредил о риске устойчивости коронавируса к вакцинамЭто может произойти из-за неравномерного распределения вакцин в мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что процесс вакцинации против коронавируса в мире погрузился в тотальный хаос: мир рискует получить мутацию коронавируса, которая будет невосприимчива к вакцинам. Об этом он рассказал в ходе выступления в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).
«То, что мы видим сегодня — это тотальный хаос. У нас есть страны, которые способны вакцинировать большое количество людей, а есть страны, которые не получили ни одной дозы. Ряд стран создали механизм под названием COVAX, который должен предоставить развивающимся странам вакцины для 20% их населения. Но этот механизм столкнулся как с финансовыми трудностями, так и с проблемами в поставках», — сказал Гутерриш.
По словам Гутерриша, миру необходим глобальный план вакцинации, в рамках которого вакцину от коронавируса нужно сделать доступной повсеместно. Каждая страна, которая сегодня производит вакцины, принимает решение о дистрибуции препаратов в другие страны в качестве жеста доброй воли, подчеркнул он. Глобальный план вакцинации, как считает Гутерриш, должен обсуждаться странами G20.
«Как я понимаю, Россия способна вакцинировать свое население в полном объеме. Но если ряд других стран не проведут вакцинацию, то, распространяясь в этих государствах, вирус мутирует. Риск заключается в том, что мы можем получить вирус, который полностью невосприимчив к существующим вакцинам», — отметил он.
Единственный способ победить в гонке между вакцинами и изменением коронавируса — это вакцинировать всех и везде, резюмировал Гутерриш.
В конце марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что 76% сделанных прививок от коронавируса — всего на тот момент в мире препараты от COVID-19 получили 459 млн человек — приходятся на население 10 государств. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что в организации озабочены неравенством доступа к вакцинам от коронавируса в мире. Гутерриш также обращал внимание, что их распространение осуществляется несправедливо и неравномерно. Позже глава ВОЗ призвал страны делиться технологиями производства препаратов.
В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем доходов населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за 2021 г. год будет произведено и равномерно распределено по миру около 2 млрд доз препаратов. Российский фонд прямых инвестиций ранее подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в программе COVAX.