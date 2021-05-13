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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«В связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе с российской стороны, как и ранее в ходе телефонного разговора Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Армении Аров Айвазяном, была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», — говорится в сообщении ведомства.

В разговоре сторон также была отмечена важность решения инцидентов исключительно политико-дипломатическими методами.

«Выражена готовность оказать всемерное содействие последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе», — добавили в российском МИД.

Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. За соблюдением перемирия и безопасностью в регионе до 2025 г. будут следить российские миротворцы.

Ранее по теме: Пашинян поручил министрам проконсультироваться с ОДКБ по ситуации в Сюнике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных