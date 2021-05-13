Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.
«В связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе с российской стороны, как и ранее в ходе телефонного разговора Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Армении Аров Айвазяном, была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», — говорится в сообщении ведомства.
В разговоре сторон также была отмечена важность решения инцидентов исключительно политико-дипломатическими методами.
«Выражена готовность оказать всемерное содействие последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе», — добавили в российском МИД.
Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. За соблюдением перемирия и безопасностью в регионе до 2025 г. будут следить российские миротворцы.