Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией

«В связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе с российской стороны, как и ранее в ходе телефонного разговора Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Армении Аров Айвазяном, была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», — говорится в сообщении ведомства.