Пашинян поручил министрам проконсультироваться с ОДКБ по ситуации в Сюнике
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил министрам иностранных дел и обороны и секретарю Совета безопасности страны начать консультации с ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области, сообщает «РИА Новости».
Ранее военное ведомство страны заявило о работах «по уточнению границ» со стороны азербайджанских вооруженных сил на одном из приграничных участков области.
«Сложившаяся ситуация полностью соответствует статье второму абзацу статьи второй Договора о коллективной безопасности, согласно которому в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам — участникам в целях устранения возникшей угрозы», — сказал Пашинян в ходе заседания Совета безопасности Армении.
Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.