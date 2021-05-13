Пашинян поручил министрам проконсультироваться с ОДКБ по ситуации в Сюнике

«Сложившаяся ситуация полностью соответствует статье второму абзацу статьи второй Договора о коллективной безопасности, согласно которому в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам — участникам в целях устранения возникшей угрозы», — сказал Пашинян в ходе заседания Совета безопасности Армении.