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Пашинян поручил министрам проконсультироваться с ОДКБ по ситуации в Сюнике

Ведомости

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил министрам иностранных дел и обороны и секретарю Совета безопасности страны начать консультации с ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области, сообщает «РИА Новости».

Ранее военное ведомство страны заявило о работах «по уточнению границ» со стороны азербайджанских вооруженных сил на одном из приграничных участков области.

«Сложившаяся ситуация полностью соответствует статье второму абзацу статьи второй Договора о коллективной безопасности, согласно которому в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам — участникам в целях устранения возникшей угрозы», — сказал Пашинян в ходе заседания Совета безопасности Армении.

Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.

Ранее по теме: Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных