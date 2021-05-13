В Израиле объявили мобилизацию 9 тыс. резервистов
Минобороны Израиля объявило мобилизацию дополнительных девяти тыс. резервистов, сообщает «РИА Новости».
«Министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию в срочном порядке еще девяти тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с палестинцами», — пишет агентство.
Решение о проведении мобилизации связано «с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности», добавили в Минобороны страны.
13 мая представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа. К границам Газы уже переброшены несколько бригад, включая десантников, пехоту и бронетанковые подразделения, добавил он.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. Только 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Они упали на юго-западные территории страны — в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря, обстрелу подвергся также и международный аэропорт «Бен-Гурион», который из-за этого ограничил прием рейсов. Число жертв ракетных обстрелов с израильской стороны, не считая погибшего от пуска противотанковой ракеты военнослужащего, достигло двух. В Палестине сообщали о более 60 погибших в результате обстрелов со стороны Израиля.
Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен», включающая массированные удары по инфраструктуре, руководству и боевикам «Хамаса». Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, ее целью является нанесение существенного урона радикальной группировке.