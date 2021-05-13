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В Израиле объявили мобилизацию 9 тыс. резервистов

Ведомости

Минобороны Израиля объявило мобилизацию дополнительных девяти тыс. резервистов, сообщает «РИА Новости».

«Министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию в срочном порядке еще девяти тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с палестинцами», — пишет агентство.

Решение о проведении мобилизации связано «с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности», добавили в Минобороны страны.

13 мая представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа. К границам Газы уже переброшены несколько бригад, включая десантников, пехоту и бронетанковые подразделения, добавил он.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. Только 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Они упали на юго-западные территории страны — в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря, обстрелу подвергся также и международный аэропорт «Бен-Гурион», который из-за этого ограничил прием рейсов. Число жертв ракетных обстрелов с израильской стороны, не считая погибшего от пуска противотанковой ракеты военнослужащего, достигло двух. В Палестине сообщали о более 60 погибших в результате обстрелов со стороны Израиля.

Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен», включающая массированные удары по инфраструктуре, руководству и боевикам «Хамаса». Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, ее целью является нанесение существенного урона радикальной группировке.

Ранее по теме: В Израиле заявили о подготовке наземной операции в секторе Газа
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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