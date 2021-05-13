Российские военные остановили колонну техники США в Сирии
Военная полиция вооруженных сил России на северо-востоке Сирии остановила и развернула в обратном направлении колонну военной техники США, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США», — цитирует ТАСС Карпова.
Он рассказал, что колонна состояла из шести бронеавтомобилей типа MRAP. Она передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.
Ранее межведомственные координационные штабы России и Сирии в совместном заявлении отметили, что действия США на подконтрольных им территориях ведут к дальнейшей радикализации проживающих там людей. Особенно был отмечен сирийский лагерь беженцев Эль-Холь.