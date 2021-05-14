По Израилю из сектора Газа с начала эскалации выпустили около 2000 ракет
С начала обострения арабо-израильского конфликта по территории Израиля из сектора Газа выпущено 2000 ракет, заявили в Армии обороны страны, передает Times of Israel.
В частности, только за прошедшую ночь из Газы по израильской территории выпущено 220 ракет, из которых упало на территории сектора, не преодолев его границы, 30 снарядов. Всего в Газе упали более 400 ракет. Израильские военные также отчитались об уничтожении более 90 боевиков движения ХАМАС и около 20 его полевых командиров и руководителей.
Минздрав Газы сообщает о 119 убитых мирных жителях, погибших в результате израильских артиллерийских и авиаударов. Из них 27- дети. Ранены более 600 жителей анклава. С израильской стороны сообщается о трех погибших, из которых один — военнослужащий.
Накануне армия Израиля сообщила, что начала атаку сектора Газа. К его границам переброшены десантники, пехота, бронетехника и артиллерия. В то же время израильские военные уточнили, что пока не начинали наземную операцию и ведут только артиллерийские обстрелы и бомбардировки позиций и инфраструктуры ХАМАС, а также точечные удары по его руководству. Жителям анклава рекомендовали оставаться в защищенных местах.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В самом Израиле, в частности, в городе Лод, происходят столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.