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По Израилю из сектора Газа с начала эскалации выпустили около 2000 ракет

Ведомости

С начала обострения арабо-израильского конфликта по территории Израиля из сектора Газа выпущено 2000 ракет, заявили в Армии обороны страны, передает Times of Israel.

В частности, только за прошедшую ночь из Газы по израильской территории выпущено 220 ракет, из которых упало на территории сектора, не преодолев его границы, 30 снарядов. Всего в Газе упали более 400 ракет. Израильские военные также отчитались об уничтожении более 90 боевиков движения ХАМАС и около 20 его полевых командиров и руководителей.

Минздрав Газы сообщает о 119 убитых мирных жителях, погибших в результате израильских артиллерийских и авиаударов. Из них 27- дети. Ранены более 600 жителей анклава. С израильской стороны сообщается о трех погибших, из которых один — военнослужащий.

Накануне армия Израиля сообщила, что начала атаку сектора Газа. К его границам переброшены десантники, пехота, бронетехника и артиллерия. В то же время израильские военные уточнили, что пока не начинали наземную операцию и ведут только артиллерийские обстрелы и бомбардировки позиций и инфраструктуры ХАМАС, а также точечные удары по его руководству. Жителям анклава рекомендовали оставаться в защищенных местах.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В самом Израиле, в частности, в городе Лод, происходят столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных