По Израилю из сектора Газа с начала эскалации выпустили около 2000 ракет

Накануне армия Израиля сообщила, что начала атаку сектора Газа. К его границам переброшены десантники, пехота, бронетехника и артиллерия. В то же время израильские военные уточнили, что пока не начинали наземную операцию и ведут только артиллерийские обстрелы и бомбардировки позиций и инфраструктуры ХАМАС, а также точечные удары по его руководству. Жителям анклава рекомендовали оставаться в защищенных местах.