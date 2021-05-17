Генконсул США в Екатеринбурге покинула Россию

В прощальном письме Сторроу говорится, что консульство в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Сторру выразила надежду, что в скором времени консульство возобновит работу в Екатеринбурге в полном объеме.