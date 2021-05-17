Генконсул США в Екатеринбурге покинула Россию
Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Урал. Об этом 17 мая сообщается на странице генконсульства в Facebook. В апреле стало известно, что генконсульство приостановило выдачу виз и услуг для американских граждан по причине «значительных ограничений в количестве российских виз для американских дипломатических работников».
В прощальном письме Сторроу говорится, что консульство в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Сторру выразила надежду, что в скором времени консульство возобновит работу в Екатеринбурге в полном объеме.
По возвращении домой генконсул пообещала рассказать американцам «о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян». «А еще я угощу их пельменями!», — написала Сторроу.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
21 апреля Россия объявила персонами нон грата десятерых сотрудников посольства США в Москве. Они должны покинуть страну до 21 мая. США на таких же условиях выслали из страны десять российских дипломатов.