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Генконсул США в Екатеринбурге покинула Россию

Ведомости

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Урал. Об этом 17 мая сообщается на странице генконсульства в Facebook. В апреле стало известно, что генконсульство приостановило выдачу виз и услуг для американских граждан по причине «значительных ограничений в количестве российских виз для американских дипломатических работников».

В прощальном письме Сторроу говорится, что консульство в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Сторру выразила надежду, что в скором времени консульство возобновит работу в Екатеринбурге в полном объеме.

По возвращении домой генконсул пообещала рассказать американцам «о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян». «А еще я угощу их пельменями!», — написала Сторроу.

С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.

21 апреля Россия объявила персонами нон грата десятерых сотрудников посольства США в Москве. Они должны покинуть страну до 21 мая. США на таких же условиях выслали из страны десять российских дипломатов.

Ранее по теме: МИД прокомментировал решение США по выдаче виз для граждан России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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