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Песков объяснил слова Путина о близости палестино-израильского конфликта к России

Ведомости

Военный конфликт между Палестиной и Израилем представляет потенциальную опасность для России, так как разворачивается в смежном Ближневосточном регионе, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что данный конфликт происходит в непосредственной близости от границ страны и напрямую затрагивает интересы ее безопасности. Данное заявление глава государства сделал 14 мая в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

«Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте — это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что данный регион отличается «достаточно хрупкой системой безопасности», «огромным дефицитом взаимного доверия» и «застарелым потенциалом региональных конфликтов», так что расположенные там страны находятся в «достаточно сложных отношениях». Представитель Кремля указал на важность недопущения силового сценария при продолжении палестино-израильского конфликта. По словам Пескова, сейчас «квартет», представленный Россией, США, ООН и Европейским союзом, прикладывает для этого «энергичные усилия».

Для прекращения взаимных ударов между Палестиной и Израилем ряд стран находится в постоянном контакте с обеими сторонами, отметил Песков. В то же время Путин таких контактов в последние дни не имел, однако они могут быть организованы при необходимости. В целом же по линии «квартета» активную работу осуществляет МИД.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась 7 мая, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.

После этого армия Израиля сообщила о начале атаки на сектор Газа. К его границам были переброшены десантники, пехота, бронетехника и артиллерия. В то же время израильские военные уточнили, что пока не начинали наземную операцию и ведут только артиллерийские обстрелы и бомбардировки позиций и инфраструктуры радикальной группировки «Хамас», а также наносят точечные удары по его руководству. Сектор Газа, в свою очередь, с начала конфликта выпустил в сторону Израиля 2000 ракет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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