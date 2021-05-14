Путин прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта
Ситуация, которая в настоящий момент происходит между Палестиной и Израилем, напрямую затрагивает интересы безопасности России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.
«Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на Ближнем Востоке, имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт — это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», — сказал глава государства.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.
После этого армия Израиля сообщила о начале атаки на сектор Газа. К его границам были переброшены десантники, пехота, бронетехника и артиллерия. В то же время израильские военные уточнили, что пока не начинали наземную операцию и ведут только артиллерийские обстрелы и бомбардировки позиций и инфраструктуры радикальной группировки «Хамас», а также наносят точечные удары по его руководству. Сектор Газа, в свою очередь, с начала конфликта выпустил в сторону Израиля 2000 ракет.