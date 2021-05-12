В МИДе осудили насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины
Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине», — сказал Вершинин. Он также сообщил об осуждении любых действий, осложняющих возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, и поддержке неукоснительного уважения статуса-кво святых мест Иерусалима.
Замглавы МИДа назвал незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить статус Иерусалима. Москва выступает за то, чтобы Израиль немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях, добавил он.
7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.
Сегодня один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус заявил, что за последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет.