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В МИДе осудили насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины

Ведомости

Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине», — сказал Вершинин. Он также сообщил об осуждении любых действий, осложняющих возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, и поддержке неукоснительного уважения статуса-кво святых мест Иерусалима.

Замглавы МИДа назвал незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить статус Иерусалима. Москва выступает за то, чтобы Израиль немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях, добавил он.

7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.

Сегодня один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус заявил, что за последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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