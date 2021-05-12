Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом

«Весь Израиль должен знать, что это полная потеря контроля. Это немыслимо. Синагоги сжигаются. Сотни автомобилей подожгли. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. В Лоде разразилась гражданская война», — передает издание слова мэра. В дома, по его словам, бросают бомбы с горючим.