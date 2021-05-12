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Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом

Ведомости

Мэр израильского города Лод Яир Ревиво заявил о полной потере контроля над городом, сообщил The Times of Israel.

«Весь Израиль должен знать, что это полная потеря контроля. Это немыслимо. Синагоги сжигаются. Сотни автомобилей подожгли. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. В Лоде разразилась гражданская война», — передает издание слова мэра. В дома, по его словам, бросают бомбы с горючим.   

Ревиво попросил премьер-министра объявить в городе чрезвычайное положение, ввести в Лод армию обороны Израиля и ввести комендантский час.  

7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. На фоне столкновений начались ракетные обстрелы территории Израиля со стороны сектора Газа группировкой «Хамас».

Как сообщает газета Times of Israel, 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Обстрел пришелся на юго-западные территории страны – в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря. В результате пострадали 28 израильтян, трое из них получили серьезные ранения.

Ранее по теме: «Хамас» и Израиль обменялись ракетными ударами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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