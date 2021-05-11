«Хамас» и Израиль обменялись ракетными ударами

«Хамас» и Израиль обменялись ракетными ударамиРасширение конфликта Израиля и палестинцев может закончиться сухопутной военной операцией
Эскалация израильско-палестинского конфликта в Иерусалиме привела к столкновениям армии обороны Израиля (АОИ) с правящей в секторе Газа группировкой «Хамас». Как сообщает газета Times of Israel, 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Обстрел пришелся на юго-западные территории страны – в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря. В результате пострадали 28 израильтян, трое из них получили серьезные ранения. Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен», ее целью, как сообщил представитель армии обороны Израиля, является нанесение существенного урона «Хамас».
Подконтрольное «Хамас» министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что жертвами ответных израильских ударов стали около 30 палестинцев, среди них – 10 детей. Полторы сотни жителей сектора Газа получили ранения. Официальный представитель АОИ Хидай Зильберман заявил 11 мая, что некоторые пострадавшие палестинцы, в том числе минимум трое детей, стали жертвами палестинских же ракет, сбившихся с траектории и упавших в секторе Газа. Причастность Израиля к гибели этих палестинцев Зильберман отрицает. Также АОИ утверждает, что как минимум 15 человек из погибших были боевиками «Хамас.