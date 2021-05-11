«Хамас» и Израиль обменялись ракетными ударами

Подконтрольное «Хамас» министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что жертвами ответных израильских ударов стали около 30 палестинцев, среди них – 10 детей. Полторы сотни жителей сектора Газа получили ранения. Официальный представитель АОИ Хидай Зильберман заявил 11 мая, что некоторые пострадавшие палестинцы, в том числе минимум трое детей, стали жертвами палестинских же ракет, сбившихся с траектории и упавших в секторе Газа. Причастность Израиля к гибели этих палестинцев Зильберман отрицает. Также АОИ утверждает, что как минимум 15 человек из погибших были боевиками «Хамас.