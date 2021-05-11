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«Хамас» и Израиль обменялись ракетными ударами

Расширение конфликта Израиля и палестинцев может закончиться сухопутной военной операцией
Глеб Мишутин
Вряд ли иностранные государства смогут как-то повлиять на ситуацию с израильско-палестинским конфликтом /Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Эскалация израильско-палестинского конфликта в Иерусалиме привела к столкновениям армии обороны Израиля (АОИ) с правящей в секторе Газа группировкой «Хамас». Как сообщает газета Times of Israel, 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Обстрел пришелся на юго-западные территории страны – в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря. В результате пострадали 28 израильтян, трое из них получили серьезные ранения. Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен», ее целью, как сообщил представитель армии обороны Израиля, является нанесение существенного урона «Хамас».

Подконтрольное «Хамас» министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что жертвами ответных израильских ударов стали около 30 палестинцев, среди них – 10 детей. Полторы сотни жителей сектора Газа получили ранения. Официальный представитель АОИ Хидай Зильберман заявил 11 мая, что некоторые пострадавшие палестинцы, в том числе минимум трое детей, стали жертвами палестинских же ракет, сбившихся с траектории и упавших в секторе Газа. Причастность Израиля к гибели этих палестинцев Зильберман отрицает. Также АОИ утверждает, что как минимум 15 человек из погибших были боевиками «Хамас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных