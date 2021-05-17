«Коммерсант» назвал «наиболее вероятное» место встречи Путина и Байдена
Если встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена все же состоится, то наиболее вероятным местом ее проведения станет Швейцария, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
При этом собеседники газеты уточнили, что никаких решений по данному вопросу пока не принято. Кроме того, изданию не удалось выяснить, идет ли речь о Женеве или каком-либо другом городе.
Источники «Коммерсанта» также отметили, что ситуация прояснится на этой неделе после того, как на полях заседания министров иностранных дел стран Арктического совета 19–20 мая в Рейкьявике впервые встретятся глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Предполагается, что они обсудят возможную повестку саммита президентов.
Байден предложил Путину встретиться 15–16 июня, так как эта дата удобна США: 11–13 июня президент посетит саммит стран G7 в Великобритании, а 14 июня — встречу лидеров государств–участников НАТО в Брюсселе, где также примет участие в саммите США–ЕС. Собеседники «Коммерсанта» заявили, что Кремль готов рассмотреть указанные даты, однако точного согласия на встречу Белый дом пока не получил, так как российские власти оценивают ситуацию. Предполагается, что встреча двух лидеров может способствовать деэскалации в отношениях России и США, но также существует риск нравоучений со стороны Вашингтона, в том числе публичных.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока не известна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.
6 мая издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и аналитиков сообщило, что Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии, Финляндии или Австрии. Эти страны для обоих считаются «нейтральными», пояснили собеседники СМИ.