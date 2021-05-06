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Politico назвало возможные места встречи Путина и Байдена

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Швейцарии, Финляндии или Австрии, потому что эти страны для обоих считаются «нейтральными», в том числе — потому что не входят в НАТО, сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и аналитиков.

При этом эксперты подчеркнули, что нельзя исключать из перечня потенциальных мест «темных лошадок». Таковыми, по их мнению, являются столицы Исландии, Чехии, Словении и Азербайджана.

Впрочем, аналитики считают вариант с Хельсинки наиболее маловероятным ввиду того, что в 2018 г. Путин встречался там с предшественником Байдена — Дональдом Трампом. Результаты встречи американская сторона оценила негативно, поскольку в ходе нее глава США якобы выразил согласие с тем, что Россия не вмешивалась в президентские выборы страны в 2016 г., уточняет Politico.

Относительно Рейкьявика существуют опасения из-за действующего в его районе на данный момент вулкана, а также из-за членства Исландии в НАТО. Последнее относится и к Словении.

Чехия является спорным вариантом ввиду дипломатического скандала, начавшегося в апреле между Прагой и Москвой, заявили эксперты. Баку же под вопросом из-за недавнего конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Так, существует мнение, что Ереван обидится на визит туда Байдена.

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России.

Позже Песков заявил, что враждебные шаги со стороны США мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, Соединенные Штаты на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.

Ранее по теме: Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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