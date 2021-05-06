Politico назвало возможные места встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Швейцарии, Финляндии или Австрии, потому что эти страны для обоих считаются «нейтральными», в том числе — потому что не входят в НАТО, сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и аналитиков.