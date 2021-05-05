Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Позже Песков заявил, что враждебные шаги со стороны США мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, Соединенные Штаты на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.