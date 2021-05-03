Блинкен заявил о намерении Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений
Президент США Джо Байден хотел бы обсудить на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.
«... Мы не стремимся к эскалации двусторонних отношений, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия движется в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — цитирует ТАСС Блинкена.
Он также сказал, что санкции со стороны США связаны с якобы агрессивными действиями России. «Президент Байден уже давно — еще до того, как он стал президентом — четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры», — пояснил госсекретарь.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.
Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что враждебные шаги со стороны США мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам. Однако одновременно или на следующий день после таких заявлений со стороны США проявляются враждебные шаги в сторону России.