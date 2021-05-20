Лавров назвал конструктивным диалог с госсекретарем США
Глава МИД России Сергей Лавров назвал конструктивным разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прошел в Рейкьявике 19 мая.
«Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», — отметил министр. По его словам, в отношениях России и США очень много «завалов», и «разгребать» их непросто. Лавров отметил, что почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. «За нами дело не станет», — сказал он.
Москва, по словам Лаврова, готова рассматривать и решать любые вопросы двусторонней повестки, в том числе по региональным и глобальным проблемам, конфликтам и кризисам.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил президенту России Владимиру Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока не известна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.