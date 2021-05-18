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Песков призвал «не гадать на кофейной гуще» о деталях встречи Путина и Байдена

Ведомости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал журналистов не пытаться угадать детали возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ходе беседы Пескова также попросили прокомментировать данные «Коммерсанта» о том, что саммит может состояться в Швейцарии. Тот же ответил, что ему пока нечего сообщить по этой теме.

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока не известна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.

6 мая издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и аналитиков сообщило, что Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии, Финляндии или Австрии. Эти страны для обоих считаются нейтральными, пояснили собеседники СМИ. «Коммерсант», в свою очередь, вчера со ссылкой на источники написал, что наиболее вероятным местом проведения саммита станет Швейцария. Предположительными датами встречи собеседники газеты назвали 15-16 июня.

Ранее по теме: В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных