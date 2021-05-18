Песков призвал «не гадать на кофейной гуще» о деталях встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал журналистов не пытаться угадать детали возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение», — сказал он (цитата по ТАСС).
В ходе беседы Пескова также попросили прокомментировать данные «Коммерсанта» о том, что саммит может состояться в Швейцарии. Тот же ответил, что ему пока нечего сообщить по этой теме.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока не известна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.
6 мая издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и аналитиков сообщило, что Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии, Финляндии или Австрии. Эти страны для обоих считаются нейтральными, пояснили собеседники СМИ. «Коммерсант», в свою очередь, вчера со ссылкой на источники написал, что наиболее вероятным местом проведения саммита станет Швейцария. Предположительными датами встречи собеседники газеты назвали 15-16 июня.