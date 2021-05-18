В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
«Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне», — сказал он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка встречи и назначены ли место и время ее проведения.
Рябков отметил, что подготовка к саммиту потребует определенного времени, если окончательная договоренность о нем все же будет достигнута. Замминистра подчеркнул, что вне зависимости от того, согласует ли Кремль встречу, было бы правильно, если бы как можно раньше в отношениях России и США «наметились хотя бы фрагментарные сдвиги к лучшему», так как это «позволило бы остановить эскалационную спираль противостояния».
МИД призвал Вашингтон не предпринимать шаги, которые усложнили бы существующий диалог между странами. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве предостерегли США от попыток оказать давление на Москву, потому что это не принесет им ожидаемых результатов.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока не известна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России, вследствие чего Песков сказал, что враждебные шаги со стороны Вашингтона мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам, однако одновременно или вскоре после этого проявляют враждебные шаги по отношению к России.
6 мая издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и аналитиков сообщило, что Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии, Финляндии или Австрии. Эти страны для обоих считаются «нейтральными», пояснили собеседники СМИ. «Коммерсантъ», в свою очередь, вчера со ссылкой на источники сообщил, что наиболее вероятным местом проведения саммита станет Швейцария. Предположительными датами встречи собеседники газеты назвали 15-16 июня.