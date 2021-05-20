Немецкий депутат выступил за санкции против США из-за «Северного потока — 2»
Член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре, представляющий партию «Альтернатива для Германии», заявил, что со стороны немецкого правительства было бы «политически правильным» шагом ввести санкции против США из-за ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», сообщают «РИА Новости».
Как утверждает Котре, Берлин в настоящий момент «выступает против агрессивных действий США лишь вербально», поэтому риски для проекта сохраняются. В качестве способа их снижения депутат выдвинул идею увеличения таможенных пошлин на поставки американского газа.
«Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», — резюмировал он.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников строительства «Северного потока — 2», из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. В Москве такое отношение Вашингтона считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.
Вчера Blomberg со ссылкой на источники сообщил об отсутствии у администрации президента США Джо Байдена планов по введению дополнительных санкций против оператора строительства газопровода — компании Nord Stream 2 AG. По данным агентства, об этом говорилось в докладе американского Госдепартамента.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году.