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«Северный поток – 2» перестанет разделять США и Россию

Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудят в Рейкьявике двусторонние отношения
Глеб Мишутин
Как отмечает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков, основной темой беседы Лаврова (на фото) и Блинкена будет вероятная встреча Путина и Байдена /Евгений Разумный / Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров днем 19 мая вылетел в Рейкьявик, где запланирована его первая личная встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Основная тема разговора – двусторонние отношения, которые сейчас переживают кризис, говорили ранее в госдепе.

Также американская сторона намеревалась обсудить строительство газопровода «Северный поток – 2». Вашингтон все еще негативно относится к этому проекту, считая его стратегическим проектом России и «угрозой европейской безопасности», говорил 17 мая представитель госдепа. Тем не менее США не стремятся к эскалации и заинтересованы в построении «более предсказуемых, стабильных отношений».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных