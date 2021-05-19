«Северный поток – 2» перестанет разделять США и Россию

«Северный поток – 2» перестанет разделять США и РоссиюСергей Лавров и Энтони Блинкен обсудят в Рейкьявике двусторонние отношения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров днем 19 мая вылетел в Рейкьявик, где запланирована его первая личная встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Основная тема разговора – двусторонние отношения, которые сейчас переживают кризис, говорили ранее в госдепе.
Также американская сторона намеревалась обсудить строительство газопровода «Северный поток – 2». Вашингтон все еще негативно относится к этому проекту, считая его стратегическим проектом России и «угрозой европейской безопасности», говорил 17 мая представитель госдепа. Тем не менее США не стремятся к эскалации и заинтересованы в построении «более предсказуемых, стабильных отношений».
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