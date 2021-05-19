«Северный поток – 2» перестанет разделять США и Россию

Также американская сторона намеревалась обсудить строительство газопровода «Северный поток – 2». Вашингтон все еще негативно относится к этому проекту, считая его стратегическим проектом России и «угрозой европейской безопасности», говорил 17 мая представитель госдепа. Тем не менее США не стремятся к эскалации и заинтересованы в построении «более предсказуемых, стабильных отношений».