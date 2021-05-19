Госдеп подтвердил отсутствие планов по новым санкциям против Nord Stream 2
США фактически не станут вводить санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, в докладе Госдепартамента США, который представили конгрессу в среду, указано, что Nord Stream 2 AG занимается подпадающей под санкции в соответствии с законодательством США деятельностью, но администрация американского президента Джо Байдена решила отказаться от санкций по соображениям национальной безопасности.
«Администрация Байдена введет, но немедленно отменит санкции в отношении швейцарской компании, курирующей строительство газопровода «Северный поток — 2»», — пишет агентство.
О планах администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.