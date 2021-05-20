Зеленский анонсировал референдум по Донбассу
«У нас несколько планов [по решению конфликта в Донбассе] — A, B, C, и мы об этом говорили — о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий. Мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой», — сказал Зеленский. Он не назвал точных сроков голосования, пояснив, что украинцам предложат принять участие в нем «через некоторое время».
Зеленский пояснил, что референдум пройдет, если другие варианты не дадут результата. «Это может быть один из планов, если не сработают другие», — сказал президент Украины.
Ранее сегодня Зеленский заявил, что российская и украинская стороны начали обсуждение организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле «РИА Новости» подтвердили контакты по этому вопросу, однако отметили, что никаких точных сроков пока нет.
В конце апреля Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.
Обсуждение возможности встречи началось после обострения ситуации в Донбассе весной этого года, когда было зафиксировано несколько смертей с обеих сторон.