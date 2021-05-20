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Зеленский анонсировал референдум по Донбассу

Ведомости

Власти Украины планируют провести общенациональный референдум на тему решения конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Трансляция велась на странице офиса главы государства в Facebook.

«У нас несколько планов [по решению конфликта в Донбассе] — A, B, C, и мы об этом говорили — о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий. Мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой», — сказал Зеленский. Он не назвал точных сроков голосования, пояснив, что украинцам предложат принять участие в нем «через некоторое время».

Зеленский пояснил, что референдум пройдет, если другие варианты не дадут результата. «Это может быть один из планов, если не сработают другие», — сказал президент Украины.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что российская и украинская стороны начали обсуждение организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле «РИА Новости» подтвердили контакты по этому вопросу, однако отметили, что никаких точных сроков пока нет.

В конце апреля Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.

Обсуждение возможности встречи началось после обострения ситуации в Донбассе весной этого года, когда было зафиксировано несколько смертей с обеих сторон.

Ранее по теме: Зеленский рассказал о подготовке встречи с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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