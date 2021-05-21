В Крыму оценили законопроект США о непризнании полуострова российским
Законопроект конгресса США о непризнании суверенитета России над Крымом безразличен населению полуострова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Крыма Ефима Фикса.
Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает властям США признавать Крым российским.
«Нам их (американцев — ред.) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской», — отметил Фикс. По его словам, делать этого никто не будет, потому что Россия «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств». Фикс заявил, что властям США стоит поучиться у Москвы политике невмешательства во внутренние дела других стран.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции. Россия ввела экономические санкции в ответ.