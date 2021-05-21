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В Крыму оценили законопроект США о непризнании полуострова российским

Ведомости

Законопроект конгресса США о непризнании суверенитета России над Крымом безразличен населению полуострова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Крыма Ефима Фикса.

Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает властям США признавать Крым российским.

«Нам их (американцев — ред.) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской», — отметил Фикс. По его словам, делать этого никто не будет, потому что Россия «ответственно и уважительно относится ко внутренней политике других государств». Фикс заявил, что властям США стоит поучиться у Москвы политике невмешательства во внутренние дела других стран.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции. Россия ввела экономические санкции в ответ.

Ранее по теме: Business Insider рассказал о подготовке спецназа США и НАТО к высадке в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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