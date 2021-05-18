Business Insider рассказал о подготовке спецназа США и НАТО к высадке в Крыму

Однако «морские котики» — не единственное подразделение военно-морских сил специального назначения, которое может сыграть важную роль в потенциальном конфликте с Россией, отмечает издание. В нем также может быть задействован экипаж боевых кораблей специального назначения (SWCC), который, по словам одного из служащих этой группы, «идеально подходит для непредвиденных обстоятельств» и способен действовать как в море, так и в реках. Преимуществом катеров этой части ВМС США являются скрытность и огневая мощь, которые позволяют эффективно перебрасывать морпехов к российским объектам в Крыму.