Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Business Insider рассказал о подготовке спецназа США и НАТО к высадке в Крыму

Ведомости

Европейское командование специальных операций США (SOCEUR) в начале мая провело крупнейшие ежегодные учения совместно с военными из стран-членов НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, которые были направлены на отработку действий при эскалации конфликта на востоке Украины, в том числе тренировку высадки солдат в Крыму, сообщает Business Insider. 

«Крым был бы идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «морских котиков» (SEAL) могут проводить высадку на берег и устраивать засады, проводить морскую и наземную специальную разведку, а также подводные специальные операции, такие как установка датчиков в океане или мин на кораблях противника», — говорится в материале.

Однако «морские котики» — не единственное подразделение военно-морских сил специального назначения, которое может сыграть важную роль в потенциальном конфликте с Россией, отмечает издание. В нем также может быть задействован экипаж боевых кораблей специального назначения (SWCC), который, по словам одного из служащих этой группы, «идеально подходит для непредвиденных обстоятельств» и способен действовать как в море, так и в реках. Преимуществом катеров этой части ВМС США являются скрытность и огневая мощь, которые позволяют эффективно перебрасывать морпехов к российским объектам в Крыму.

Business Insider назвал Крым «неприступной крепостью», защищенной как с суши, так и с воздуха. Автор статьи указал на установленные на полуострове мощные радиолокационные системы, а также батареи системы ПВО и ПРО С-400. 

По информации издания, к учениям присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Северной Македонии, Украины и Черногории. Учения прошли в Румынии и по всей Восточной Европе.

Ранее по теме: Newsweek: США создали секретную армию из 60 000 солдат

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных