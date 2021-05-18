Business Insider рассказал о подготовке спецназа США и НАТО к высадке в Крыму
Европейское командование специальных операций США (SOCEUR) в начале мая провело крупнейшие ежегодные учения совместно с военными из стран-членов НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, которые были направлены на отработку действий при эскалации конфликта на востоке Украины, в том числе тренировку высадки солдат в Крыму, сообщает Business Insider.
«Крым был бы идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «морских котиков» (SEAL) могут проводить высадку на берег и устраивать засады, проводить морскую и наземную специальную разведку, а также подводные специальные операции, такие как установка датчиков в океане или мин на кораблях противника», — говорится в материале.
Однако «морские котики» — не единственное подразделение военно-морских сил специального назначения, которое может сыграть важную роль в потенциальном конфликте с Россией, отмечает издание. В нем также может быть задействован экипаж боевых кораблей специального назначения (SWCC), который, по словам одного из служащих этой группы, «идеально подходит для непредвиденных обстоятельств» и способен действовать как в море, так и в реках. Преимуществом катеров этой части ВМС США являются скрытность и огневая мощь, которые позволяют эффективно перебрасывать морпехов к российским объектам в Крыму.
Business Insider назвал Крым «неприступной крепостью», защищенной как с суши, так и с воздуха. Автор статьи указал на установленные на полуострове мощные радиолокационные системы, а также батареи системы ПВО и ПРО С-400.
По информации издания, к учениям присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Северной Македонии, Украины и Черногории. Учения прошли в Румынии и по всей Восточной Европе.