США ввели санкции против российских компаний и судов из-за «Северного потока — 2»
Минфин США внес в черный список две компании и одно учреждение, связанные со строительством трубопровода «Северный поток — 2», сообщается на сайте ведомства.
Под санкции попали ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. При этом на сотрудничество с Морской спасательной службой, не связанное с реализации трубопровода, санкции не распространяются. Кроме того, в список включили и 13 судов, задействованных в реализации проекта, среди них – «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Юрий Топчев» и др.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, будут ли учитываться эти санкции при выработке решения о возможной встрече лидеров Росиии и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что «надо разобраться».
«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое... Посмотрим, как нам лучше будет», — сказал он.
20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны. При этом в ФРГ заявили, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.